On Call® Extra Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові тест-смужка, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (756796) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Житомирліки
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом