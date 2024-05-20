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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Запоріжжя (904211) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
47,32
Економія: -7,65 грн
39,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
44,11
Економія: -4,47 грн
39,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,31
Економія: -4,71 грн
39,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
62,02
Економія: -6,07 грн
55,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
67,39
Економія: -11,65 грн
55,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
59,80
Економія: -4,28 грн
55,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
49,71
Економія: -10,01 грн
39,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
62,23
Економія: -7,60 грн
54,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
46,14
Економія: -6,45 грн
39,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
41,41
Економія: -5,26 грн
36,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
67,44
Економія: -11,73 грн
55,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
44,33
Економія: -4,75 грн
39,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
44,13
Економія: -4,63 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
66,16
Економія: -8,35 грн
57,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
61,80
Економія: -8,70 грн
53,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
45,74
Економія: -7,13 грн
38,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
42,50
Економія: -3,00 грн
39,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
42,99
Економія: -4,30 грн
38,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
47,43
Економія: -2,33 грн
45,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
44,67
Економія: -5,01 грн
39,66 грн