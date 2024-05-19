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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Львів (904211) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
44,29
Економія: -4,71 грн
39,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
43,06
Економія: -3,37 грн
39,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
64,87
Економія: -9,07 грн
55,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
44,74
Економія: -5,10 грн
39,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
42,61
Економія: -2,92 грн
39,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
45,44
Економія: -5,81 грн
39,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
58,48
Економія: -6,01 грн
52,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
46,68
Економія: -7,13 грн
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
43,29
Економія: -3,65 грн
39,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
62,31
Економія: -6,53 грн
55,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
44,73
Економія: -5,23 грн
39,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
45,58
Економія: -5,81 грн
39,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
47,78
Економія: -8,09 грн
39,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
62,93
Економія: -10,04 грн
52,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
59,84
Економія: -4,09 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
43,83
Економія: -4,22 грн
39,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (3)
45,99
Економія: -6,30 грн
39,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
63,76
Економія: -7,93 грн
55,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
56,26
Економія: -7,23 грн
49,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3)
41,81
Економія: -2,29 грн
39,52 грн