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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Харків (904211) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
45,64
Економія: -6,05 грн
39,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
45,83
Економія: -6,31 грн
39,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
47,64
Економія: -8,09 грн
39,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
66,16
Економія: -10,18 грн
55,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
61,53
Економія: -5,52 грн
56,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (7)
44,32
Економія: -4,70 грн
39,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
44,31
Економія: -4,67 грн
39,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -8,30 грн
55,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
41,98
Економія: -3,72 грн
38,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
43,28
Економія: -3,72 грн
39,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
47,44
Економія: -7,77 грн
39,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
44,07
Економія: -4,46 грн
39,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
44,24
Економія: -4,66 грн
39,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
43,06
Економія: -4,58 грн
38,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
45,73
Економія: -5,86 грн
39,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
60,28
Економія: -7,64 грн
52,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
46,59
Економія: -7,04 грн
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (2)
43,28
Економія: -3,82 грн
39,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
45,01
Економія: -5,42 грн
39,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
44,83
Економія: -5,27 грн
39,56 грн