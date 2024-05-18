Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (904211) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
48,33
Економія: -8,66 грн
39,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
45,70
Економія: -6,14 грн
39,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
47,28
Економія: -7,72 грн
39,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
45,03
Економія: -5,45 грн
39,58 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
54,40
Економія: -6,77 грн
47,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
61,50
Економія: -8,75 грн
52,75 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
45,01
Економія: -5,44 грн
39,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
43,33
Економія: -3,77 грн
39,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
46,08
Економія: -6,44 грн
39,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (3)
53,05
Економія: -4,75 грн
48,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
44,41
Економія: -4,77 грн
39,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
42,92
Економія: -3,33 грн
39,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (3)
43,52
Економія: -3,93 грн
39,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
58,51
Економія: -6,03 грн
52,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
43,73
Економія: -3,85 грн
39,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
44,32
Економія: -4,74 грн
39,58 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (3)
44,19
Економія: -4,58 грн
39,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
44,31
Економія: -4,67 грн
39,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
56,85
Економія: -4,74 грн
52,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
43,59
Економія: -4,12 грн
39,47 грн