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Атодерм крем ультра туба 500 мл живильний та зволожуючий - Запоріжжя (905340) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
679,82
Економія: -34,22 грн
645,60 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
749,00
Економія: -97,00 грн
652,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
670,39
Економія: -24,79 грн
645,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
749,00
Економія: -97,00 грн
652,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
677,69
Економія: -32,09 грн
645,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
676,14
Економія: -30,54 грн
645,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
671,29
Економія: -25,69 грн
645,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
679,69
Економія: -34,09 грн
645,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
581,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
683,95
Економія: -38,35 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
672,07
Економія: -26,47 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
677,75
Економія: -32,15 грн
645,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
726,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
673,23
Економія: -27,63 грн
645,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
679,36
Економія: -33,76 грн
645,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
674,91
Економія: -29,31 грн
645,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
667,23
Економія: -21,63 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: упаковка (1)
667,49
Економія: -21,89 грн
645,60 грн