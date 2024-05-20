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Адепрост капсули, №30 - Запоріжжя (901041) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
405,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
452,89
Економія: -71,83 грн
381,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: капсули (20)
426,34
Економія: -41,59 грн
384,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
452,99
Економія: -70,34 грн
382,65 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
436,00
Економія: -57,00 грн
379,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
436,00
Економія: -57,00 грн
379,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
422,99
Економія: -40,34 грн
382,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
405,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
405,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: капсули (10)
452,74
Економія: -55,30 грн
397,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
422,13
Економія: -29,59 грн
392,54 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
405,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
464,37
Економія: -38,53 грн
425,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
428,03
Економія: -33,98 грн
394,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
441,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
461,83
Економія: -79,46 грн
382,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
452,15
Економія: -37,40 грн
414,75 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
405,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
442,19
Економія: -60,49 грн
381,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
405,20 грн