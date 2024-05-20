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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Одеса (904201) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
47,18
Економія: -3,56 грн
43,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
47,83
Економія: -4,07 грн
43,76 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
52,78
Економія: -4,37 грн
48,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
49,69
Економія: -5,94 грн
43,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
48,52
Економія: -4,82 грн
43,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
47,10
Економія: -3,33 грн
43,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
47,12
Економія: -5,45 грн
41,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
54,03
Економія: -5,17 грн
48,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
52,61
Економія: -4,20 грн
48,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
53,97
Економія: -6,03 грн
47,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
51,07
Економія: -7,48 грн
43,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
53,18
Економія: -9,78 грн
43,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
48,12
Економія: -4,32 грн
43,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
51,00
Економія: -7,41 грн
43,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
48,77
Економія: -4,97 грн
43,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
47,05
Економія: -3,29 грн
43,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
48,83
Економія: -5,26 грн
43,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
47,59
Економія: -3,89 грн
43,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
50,26
Економія: -6,48 грн
43,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
52,50
Економія: -8,73 грн
43,77 грн