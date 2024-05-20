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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Запоріжжя (904210) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
47,46
Економія: -3,64 грн
43,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -5,81 грн
52,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,62
Економія: -1,32 грн
43,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
47,38
Економія: -1,62 грн
45,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
59,80
Економія: -4,05 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
69,59
Економія: -13,95 грн
55,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
62,12
Економія: -6,37 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
65,29
Економія: -9,54 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
63,79
Економія: -8,04 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
58,72
Економія: -6,06 грн
52,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
52,90
Економія: -2,85 грн
50,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
52,21
Економія: -3,37 грн
48,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
67,03
Економія: -11,28 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
59,58
Економія: -3,83 грн
55,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
59,67
Економія: -3,92 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
46,14
Економія: -2,24 грн
43,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
63,02
Економія: -7,01 грн
56,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
59,84
Економія: -4,09 грн
55,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (2)
43,46
Економія: -6,71 грн
36,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
64,50
Економія: -8,75 грн
55,75 грн