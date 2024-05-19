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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Львів (904196) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
36,34
Економія: -2,85 грн
33,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
54,41
Економія: -7,61 грн
46,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
50,02
Економія: -5,65 грн
44,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
36,12
Економія: -2,48 грн
33,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
38,44
Економія: -4,91 грн
33,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
37,49
Економія: -4,03 грн
33,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (3)
39,64
Економія: -6,06 грн
33,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
48,30
Економія: -4,03 грн
44,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
52,47
Економія: -5,50 грн
46,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
37,93
Економія: -4,43 грн
33,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (3)
38,44
Економія: -4,90 грн
33,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
40,73
Економія: -6,89 грн
33,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
44,84
Економія: -4,86 грн
39,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
51,02
Економія: -8,14 грн
42,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
38,59
Економія: -2,68 грн
35,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
37,04
Економія: -3,57 грн
33,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
37,15
Економія: -3,58 грн
33,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
38,76
Економія: -5,31 грн
33,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (3)
38,42
Економія: -4,81 грн
33,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
47,50
Економія: -6,10 грн
41,40 грн