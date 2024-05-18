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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Харків (904196) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
44,62
Економія: -4,38 грн
40,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
38,63
Економія: -5,12 грн
33,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
37,95
Економія: -4,37 грн
33,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
40,30
Економія: -6,85 грн
33,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
36,87
Економія: -3,33 грн
33,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
44,97
Економія: -4,73 грн
40,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
38,02
Економія: -4,01 грн
34,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
38,49
Економія: -5,02 грн
33,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
45,85
Економія: -4,49 грн
41,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
36,99
Економія: -3,17 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
45,98
Економія: -7,04 грн
38,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
37,31
Економія: -3,77 грн
33,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
37,52
Економія: -3,95 грн
33,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
40,01
Економія: -6,56 грн
33,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (2)
38,50
Економія: -4,93 грн
33,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (2)
37,85
Економія: -4,42 грн
33,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
38,09
Економія: -4,64 грн
33,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
38,51
Економія: -4,92 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
36,71
Економія: -3,24 грн
33,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
38,25
Економія: -3,42 грн
34,83 грн