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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Окопник" гель бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Окопник" гель бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Запоріжжя (904209) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -5,81 грн
52,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
61,82
Економія: -1,82 грн
60,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
61,09
Економія: -5,57 грн
55,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
67,29
Економія: -9,83 грн
57,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
55,60
Економія: -3,15 грн
52,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
62,12
Економія: -4,68 грн
57,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
62,74
Економія: -7,22 грн
55,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
52,81
Економія: -1,91 грн
50,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
58,72
Економія: -3,82 грн
54,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
48,20
Економія: -2,60 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
46,92
Економія: -5,43 грн
41,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
56,18
Економія: -2,54 грн
53,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
47,55
Економія: -3,01 грн
44,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (2)
59,67
Економія: -4,15 грн
55,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
44,46
Економія: -2,16 грн
42,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
43,90
Економія: -4,40 грн
39,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
65,27
Економія: -7,26 грн
58,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
39,36
Економія: -1,21 грн
38,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
65,48
Економія: -10,05 грн
55,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
52,88
Економія: -7,61 грн
45,27 грн