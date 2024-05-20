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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Одеса (904207) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
61,36
Економія: -3,36 грн
58,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
67,96
Економія: -11,03 грн
56,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -5,46 грн
56,93 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
62,12
Економія: -2,61 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
64,82
Економія: -7,89 грн
56,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
65,96
Економія: -6,45 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
43,89
Економія: -2,14 грн
41,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
61,05
Економія: -4,76 грн
56,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
62,62
Економія: -5,69 грн
56,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
58,81
Економія: -2,52 грн
56,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
65,74
Економія: -6,23 грн
59,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
64,84
Економія: -9,45 грн
55,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
66,93
Економія: -7,42 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
70,08
Економія: -13,15 грн
56,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
52,42
Економія: -1,82 грн
50,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (3)
66,02
Економія: -10,13 грн
55,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
66,83
Економія: -10,94 грн
55,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
63,83
Економія: -6,90 грн
56,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (2)
46,59
Економія: -2,29 грн
44,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
42,87
Економія: -1,72 грн
41,15 грн