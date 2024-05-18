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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Харків (904207) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
45,73
Економія: -1,58 грн
44,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
47,90
Економія: -2,16 грн
45,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
47,74
Економія: -2,04 грн
45,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
49,57
Економія: -3,85 грн
45,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
45,93
Економія: -1,93 грн
44,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
67,84
Економія: -5,56 грн
62,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
46,23
Економія: -5,13 грн
41,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
46,14
Економія: -2,09 грн
44,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
45,65
Економія: -2,75 грн
42,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
61,97
Економія: -6,08 грн
55,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
45,08
Економія: -1,33 грн
43,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
48,52
Економія: -3,06 грн
45,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
45,70
Економія: -2,10 грн
43,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
45,90
Економія: -2,90 грн
43,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
64,07
Економія: -8,18 грн
55,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
63,87
Економія: -4,68 грн
59,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (3)
46,93
Економія: -1,47 грн
45,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 181-Б
Всього: упаковка (2)
46,09
Економія: -2,09 грн
44,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
46,98
Економія: -2,38 грн
44,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
48,93
Економія: -3,23 грн
45,70 грн