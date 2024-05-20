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Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №60 - Запоріжжя (896394) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1607,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1799,16
Економія: -59,16 грн
1740,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1607,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1590,00
Економія: -93,00 грн
1497,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1607,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1607,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1693,36
Економія: -49,96 грн
1643,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1607,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1607,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), стрип (2)
1646,29
Економія: -69,76 грн
1576,53 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1607,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1844,22
Економія: -327,27 грн
1516,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1607,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6), стрип (2)
1758,11
Економія: -181,88 грн
1576,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1607,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1607,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1607,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1607,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1607,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1607,80 грн