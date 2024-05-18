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Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (878573) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
72,20
Економія: -12,55 грн
59,65 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
67,24
Економія: -5,90 грн
61,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
73,92
Економія: -13,16 грн
60,76 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -12,00 грн
63,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
71,13
Економія: -7,08 грн
64,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (6)
69,22
Економія: -6,64 грн
62,58 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -12,00 грн
63,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
66,48
Економія: -5,39 грн
61,09 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -18,00 грн
63,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
85,30
Економія: -25,65 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (3)
71,99
Економія: -12,34 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
68,78
Економія: -7,90 грн
60,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
65,74
Економія: -4,79 грн
60,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -8,71 грн
61,29 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
Всього: упаковка (1)
71,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (8)
72,47
Економія: -11,09 грн
61,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
73,71
Економія: -14,06 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
66,90
Економія: -7,25 грн
59,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
68,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
71,15 грн