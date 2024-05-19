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Sunlife A-Z+ Lutein Completten каплети, №60 - Львів (897122) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
679,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (4)
690,96 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (3)
692,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (4)
691,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
689,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
677,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
683,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
650,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (2)
693,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (4)
695,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (4)
693,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (3)
678,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
683,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (3)
676,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (2)
679,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
685,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (4)
677,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (3)
676,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (4)
678,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (4)
692,67 грн