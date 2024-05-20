Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаRilastil Multirepair сироватка антиоксидантна відновлюючаЦіни в аптеках

Rilastil Multirepair сироватка антиоксидантна відновлююча 30 мл з ефектом ліфтингу - Одеса (869138) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
2594,53 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
2466,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
2567,22 грн