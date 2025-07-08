Київ
Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
443.7 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні: -41,97 грн
1357,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
446.7 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
687.9 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1291,97
Економія при броні: -3,66 грн
1288,31 грн
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