Київ
Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
959,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -279,81 грн
1119,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
959,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
959,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1078,54 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
19.8 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
959,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
134.0 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
959,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
156.7 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
959,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
408.9 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1085,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
409.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1080,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
409.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1038,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
409.5 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1213,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
410.1 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1259,58 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
411.8 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1297,54
Економія при броні: -4,67 грн
1292,87 грн
Аптека біля ратуші
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
451.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1293,84 грн
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