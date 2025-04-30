Київ
Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1162,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1161,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1065,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
410.9 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн
1357,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
410.9 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
412.4 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
412.6 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
541.6 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
774.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1299,13
Економія при броні: -7,71 грн
1291,42 грн
Аптека біля ратуші
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
841.5 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1300,90
Економія при броні: -16,69 грн
1284,21 грн
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