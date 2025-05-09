Київ
Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Кодалі виноскульпт антицелюлітний концентрат для тіла (Caudalie Vinosculpt contouring concentrate)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн
1357,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
230.3 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
234.5 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
385.0 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
385.5 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1065,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
385.6 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1110,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
386.0 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1162,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1161,74 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
525.7 км
Кодалі Vinosculpt антицелюлітний концентрат для тіла 75 мл №1
Caudalie
1293,48 грн
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