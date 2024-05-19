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Bio Vegane сироватка для обличчя "Органічний зелений чай" 30 мл для чутливої шкіри - Київ (898563) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Доброго здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Коцюбинське, вул. Доківська, 5-В
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Мечнікова, 108
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (2)
590,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Павліченко, 49/1
Всього: упаковка (1)
590,00 грн