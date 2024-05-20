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Bio Vegane крем для інтенсивного зволоження "Червоні водорості" 50 мл - Запоріжжя (898561) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
670,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (4)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (3)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (3)
670,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (7)
670,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
670,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (2)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (3)
670,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (4)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (2)
670,00 грн