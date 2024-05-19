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Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий спрей флакон 10 мл, №1 - Львів (845050) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
306,74 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
358,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
333,14
Економія: -21,36 грн
311,78 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
331,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
331,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
331,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
340,12
Економія: -18,39 грн
321,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
509,20
Економія: -196,70 грн
312,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
344,13
Економія: -42,86 грн
301,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
331,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
405,99
Економія: -93,62 грн
312,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
331,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
331,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
383,99
Економія: -71,62 грн
312,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
331,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
361,70
Економія: -39,88 грн
321,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
488,00
Економія: -175,50 грн
312,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
331,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
331,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
334,71
Економія: -12,66 грн
322,05 грн