Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий спрей флакон 10 мл, №1 - Харків (845050) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Сумська, 6
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
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Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7