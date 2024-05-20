Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Запоріжжя (501466) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
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Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Героїв, 3
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1 соціальна аптека
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17