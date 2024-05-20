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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Запоріжжя (501466) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
287,00
Економія: -40,00 грн
247,00 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
300,00
Економія: -50,00 грн
250,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
287,00
Економія: -38,00 грн
249,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
300,00
Економія: -50,00 грн
250,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
287,00
Економія: -40,00 грн
247,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
287,00
Економія: -37,00 грн
250,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
286,60
Економія: -17,00 грн
269,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
269,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (3)
349,70
Економія: -80,10 грн
269,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
299,00
Економія: -29,40 грн
269,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
247,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
335,50
Економія: -88,90 грн
246,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -40,00 грн
242,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
259,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
357,00
Економія: -110,40 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
332,40
Економія: -85,80 грн
246,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
349,70
Економія: -80,10 грн
269,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3)
269,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
335,50
Економія: -65,90 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
342,40
Економія: -95,80 грн
246,60 грн