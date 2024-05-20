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SVR топіаліс міцелярна олія флакон 400 мл - Запоріжжя (891267) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
692,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
692,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
692,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
692,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
692,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
692,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом