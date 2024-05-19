Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Елітфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (1) 740,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 692,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (2) 692,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 3 Всього: упаковка (1) 692,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 692,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 692,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (1) 692,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Минайська, 37-Б Всього: упаковка (1) 558,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 558,50 грн Забронювати