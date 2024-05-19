Notty® таблетки, №45 - Харків (390816) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135