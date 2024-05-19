Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR Рефреш Розгладжуючий та тонізуючий концентрат для шкіри навколо очейЦіни в аптеках

SVR Рефреш Розгладжуючий та тонізуючий концентрат для шкіри навколо очей флакон 15 мл - Львів (895116) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1093,90 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1093,90 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1180,24
Економія: -2,88 грн
1177,36 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1101,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1181,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1182,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
907,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
907,95 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
907,95 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1172,00
Економія: -152,00 грн
1020,00 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
Всього: упаковка (1)
1031,18 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
1031,18 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
1031,18 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом