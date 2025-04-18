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Інтерапотек гель для інтимної гігієни (Interapothek intimate hygiene gel)
Інтерапотек гель для інтимної гігієни (Interapothek intimate hygiene gel)
Харків
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Доступно в 2 аптеках у Харків
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
327,15
Економія при броні:
-15,71 грн
311,44
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
324,83
Економія при броні:
-13,39 грн
311,44
грн
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В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
328,24
Економія при броні:
-16,80 грн
311,44
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
254.6 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
313,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
552.9 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
331,09
Економія при броні:
-19,65 грн
311,44
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
553.1 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
322,92
Економія при броні:
-11,48 грн
311,44
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
553.3 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
336,20
Економія при броні:
-11,93 грн
324,27
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 70
554.9 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
324,11
Економія при броні:
-12,67 грн
311,44
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
564.7 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
330,03
Економія при броні:
-18,59 грн
311,44
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
571.7 км
INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл №1
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
346,79
Економія при броні:
-22,52 грн
324,27
грн
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