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INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл з екстрактом вівса - Запоріжжя (765863) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
236,10
Економія: -12,18 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
306,12
Економія: -18,12 грн
288,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
232,12
Економія: -8,20 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
231,29
Економія: -7,37 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
231,11
Економія: -7,30 грн
223,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
231,02
Економія: -7,10 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
231,65
Економія: -7,73 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
238,36
Економія: -14,44 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
238,95
Економія: -8,55 грн
230,40 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом