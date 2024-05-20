Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиINTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИЦіни в аптеках

INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл з екстрактом вівса - Одеса (765863) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
236,71
Економія: -12,79 грн
223,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
236,08
Економія: -12,16 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
236,53
Економія: -12,61 грн
223,92 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
297,71
Економія: -9,71 грн
288,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
238,27
Економія: -14,35 грн
223,92 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
246,30
Економія: -15,90 грн
230,40 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
236,33
Економія: -12,41 грн
223,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
236,63
Економія: -12,82 грн
223,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
233,73
Економія: -9,81 грн
223,92 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом