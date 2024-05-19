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INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл з екстрактом вівса - Київ (765863) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
241,99
Економія: -11,59 грн
230,40 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
237,31
Економія: -13,50 грн
223,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
230,86
Економія: -6,94 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
235,32
Економія: -11,40 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
234,89
Економія: -10,97 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
303,93
Економія: -15,93 грн
288,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
232,38
Економія: -8,46 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
233,97
Економія: -10,05 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
233,86
Економія: -9,94 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
239,44
Економія: -15,52 грн
223,92 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом