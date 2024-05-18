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INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 500 мл з екстрактом вівса - Дніпро (Дніпропетровськ) (765863) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
232,68
Економія: -8,76 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
306,69
Економія: -18,69 грн
288,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
232,05
Економія: -8,13 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
236,64
Економія: -12,72 грн
223,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
237,01
Економія: -13,20 грн
223,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
235,27
Економія: -11,35 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
244,43
Економія: -14,03 грн
230,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
238,14
Економія: -14,22 грн
223,92 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
236,12
Економія: -12,20 грн
223,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
237,56
Економія: -13,64 грн
223,92 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом