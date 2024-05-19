Всі аптеки України
Косметичні засобиМила, моючі засобиINTERAPOTHEK BIO МИЛО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

INTERAPOTHEK BIO МИЛО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 100 г з екстрактом алое - Харків (765831) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
143,19
Економія: -6,11 грн
137,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
214,82
Економія: -22,72 грн
192,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
160,84
Економія: -10,42 грн
150,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
157,10
Економія: -6,68 грн
150,42 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом