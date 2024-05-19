Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (1) 143,19 Економія: -6,11 грн 137,08 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 214,82 Економія: -22,72 грн 192,10 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13 Всього: упаковка (2) 160,84 Економія: -10,42 грн 150,42 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 157,10 Економія: -6,68 грн 150,42 грн Забронювати