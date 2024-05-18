Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (1) 144,24 Економія: -7,16 грн 137,08 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 220,14 Економія: -28,04 грн 192,10 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13 Всього: упаковка (2) 158,62 Економія: -8,20 грн 150,42 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 159,58 Економія: -9,16 грн 150,42 грн Забронювати