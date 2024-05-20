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Pure Skin мило-детокс для шкіри обличчя та тіла з розширеними порами 100 г - Запоріжжя (875377) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
399,02
Економія: -63,29 грн
335,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
406,35
Економія: -35,88 грн
370,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
402,78
Економія: -77,32 грн
325,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
412,72
Економія: -43,03 грн
369,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
409,25
Економія: -42,64 грн
366,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
396,67
Економія: -25,37 грн
371,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
412,22
Економія: -41,75 грн
370,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
398,29
Економія: -33,61 грн
364,68 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
402,13
Економія: -44,20 грн
357,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
395,98
Економія: -41,48 грн
354,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
406,43
Економія: -31,34 грн
375,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
405,81
Економія: -56,96 грн
348,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
381,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
396,17
Економія: -41,67 грн
354,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
398,33
Економія: -61,44 грн
336,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (1)
396,17
Економія: -33,27 грн
362,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
382,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
397,39
Економія: -39,46 грн
357,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
394,68
Економія: -21,85 грн
372,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
404,92
Економія: -56,54 грн
348,38 грн