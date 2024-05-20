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INTERAPOTHEK МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА для атопічної шкіри дозатор 400 мл з олією ши - Запоріжжя (765900) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
366,39
Економія: -23,39 грн
343,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
360,05
Економія: -17,05 грн
343,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
353,87
Економія: -38,31 грн
315,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
327,80
Економія: -50,31 грн
277,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
352,25
Економія: -43,23 грн
309,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
365,12
Економія: -53,68 грн
311,44 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом