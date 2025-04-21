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Вітафлазід (Vitaflazid)
Вітафлазід (Vitaflazid)
Вінниця
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Зачиняється за 1 хв
Старокостянтинів, вул. Есенська, 9
110.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,20
Економія при броні:
-0,30 грн
602,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
186.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
412,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
187.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Рівне, вул. Київська, 10
220.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
221.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
464,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
222.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
222.1 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
222.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
491,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Рівне, вул. Перший промінь, 7-Б
222.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Рівне, вул. Соборна, 19/21
222.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Рівне, просп. Князя Романа, 9
222.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні:
-92,90 грн
510,10
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
222.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
222.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
222.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
222.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
222.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
410,02
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
222.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
491,50
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
222.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
300,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 3
222.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
432,12
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 7
222.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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