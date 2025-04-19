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Вітафлазід (Vitaflazid)
Вітафлазід (Vitaflazid)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
372,00
Економія при броні:
-38,00 грн
334,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
457,00
Економія при броні:
-39,00 грн
418,00
грн
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Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
372.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
567,00
Економія при броні:
-73,00 грн
494,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
549,00
Економія при броні:
-55,00 грн
494,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Есенська, 9
446.6 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,20
Економія при броні:
-0,30 грн
602,90
грн
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Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 4
523.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні:
-0,10 грн
602,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
526.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
412,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
526.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 10
562.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
562.4 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
464,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
563.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
563.6 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Перший промінь, 7-Б
563.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
563.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
563.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
491,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
564.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
564.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні:
-92,90 грн
510,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
564.1 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
564.1 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
410,02
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
564.1 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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