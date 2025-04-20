Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
5.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
10.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
13.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Куликів, пл. Незалежності, 6-А
16.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
605,30
Економія при броні: -95,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Звитяги, 12
44.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні: -92,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні: -92,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
64.4 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
73.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Шкільна, 1
75.1 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
85.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
85.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Благодатне, вул. Миру, 10
93.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні: -92,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
98.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 13
98.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.4 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Волиньфарм
Локачі, вул. Франка Івана, 19
109.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 4
113.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні: -0,10 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Устилуг, вул. Володимирська, 48
114.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
114.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм