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Вітафлазід (Vitaflazid)
Вітафлазід (Vitaflazid)
Київ
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
457,00
Економія при броні:
-39,00 грн
418,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
372,00
Економія при броні:
-38,00 грн
334,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Есенська, 9
250.2 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,20
Економія при броні:
-0,30 грн
602,90
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
283.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
412,12
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
284.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
290.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
405,07
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
290.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
405,07
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Широка, 60
291.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 33
292.4 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
300.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
491,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
300.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 10
300.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
300.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні:
-92,90 грн
510,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
464,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 41
301.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
414,24
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Перший промінь, 7-Б
301.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
302.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
302.4 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 156
302.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
302.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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