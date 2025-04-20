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Вітафлазід (Vitaflazid)
Вітафлазід (Vitaflazid)
Кривий Ріг
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
372,00
Економія при броні:
-38,00 грн
334,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
548,00
Економія при броні:
-56,00 грн
492,00
грн
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Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
566,00
Економія при броні:
-74,00 грн
492,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
457,00
Економія при броні:
-39,00 грн
418,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Есенська, 9
497.7 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,20
Економія при броні:
-0,30 грн
602,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
566.8 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
412,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
567.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 10
597.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
597.4 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
464,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
597.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
597.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
491,50
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
598.0 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
603,00
Економія при броні:
-92,90 грн
510,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Перший промінь, 7-Б
598.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
598.5 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
409,16
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
598.6 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 41
598.9 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
414,24
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
599.1 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
599.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
399,62
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
599.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
408,20
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
599.3 км
Вітафлазід сироп флакон 200 мл №1
Екофарм
300,00
грн
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