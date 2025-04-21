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Бальзам-маска для губ Колор інтенс (Balm-mask Colour Intense Lip Care)
Бальзам-маска для губ Колор інтенс (Balm-mask Colour Intense Lip Care)
Вінниця
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Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
348.6 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
352.4 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Аліна
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
352.9 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Гармонія
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
353.0 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Віталіна
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
353.4 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Ельза
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
354.5 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
354.8 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Вероніка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
355.1 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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Лаванда
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 174
357.5 км
Бальзам-маска для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 10 г №1
Астра-Косметик
79,80
грн
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