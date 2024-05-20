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Rilastil Xerolact олія очищувальна для шкіри обличчя та тіла схильної до атопії та подразнень 750 мл - Запоріжжя (868740) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
563,48
Економія: -28,36 грн
535,12 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
587,20
Економія: -22,48 грн
564,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
656,93
Економія: -36,13 грн
620,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
596,85
Економія: -32,13 грн
564,72 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
621,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
562,94
Економія: -26,14 грн
536,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
559,78
Економія: -22,98 грн
536,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
658,42
Економія: -37,62 грн
620,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
591,88
Економія: -27,16 грн
564,72 грн