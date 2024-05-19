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Rilastil Xerolact олія очищувальна для шкіри обличчя та тіла схильної до атопії та подразнень 750 мл - Харків (868740) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
653,39
Економія: -32,59 грн
620,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
592,96
Економія: -28,24 грн
564,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
559,04
Економія: -23,92 грн
535,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
641,22
Економія: -20,42 грн
620,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (4)
651,72
Економія: -30,92 грн
620,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (3)
838,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (3)
647,18
Економія: -26,38 грн
620,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
647,74
Економія: -26,94 грн
620,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
639,55
Економія: -18,75 грн
620,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
603,40
Економія: -38,68 грн
564,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
838,00 грн