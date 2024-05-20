Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бердичів, вул. Одеська, 51 Всього: упаковка (1) 36,50 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (3) 39,40 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 50,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Миколаїв, вул. Веселинівська, 10 Всього: упаковка (2) 41,50 грн

Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Новопокровка, вул. Вєсіча, 2 Всього: упаковка (1) 49,50 грн