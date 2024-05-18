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Косметичні засобиДитяча косметикаJohnson's®дитячі вологі серветки "Екстра ніжні"Ціни в аптеках

Johnson's®дитячі вологі серветки "Екстра ніжні" , №56 - Дніпро (Дніпропетровськ) (889962) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
63,02 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
61,18 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (1)
61,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Всього: упаковка (1)
61,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
64,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн